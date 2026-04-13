Binanın doğal gaz kutusundaki patlamada otomobil hasar gördü

İzmit ilçesinde bir binanın girişindeki doğal gaz kutusunda meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın girişindeki doğal gaz vanası ve regülatörün bulunduğu kutu, patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında binanın giriş kapısının camları kırılırken, park halinde bulunan bir otomobilde de hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Doğal gaz dağıtım ekipleri bölgedeki gaz akışını kesti. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
MHP lideri Bahçeli'den, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki

Bahçeli'den Netanyahu'nun hadsiz sözlerine zehir zemberek tepki
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi

Trump'ın İran'a verdiği süre doldu, ilk orada görüldü
Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti

Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti