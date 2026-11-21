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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde motosikletin çarptığı Ali Erdoğan Karlı (62), 144 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Haziran gecesi Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. D-100 kara yolu yan yolunda seyir halinde olan Bünyamin A. yönetimindeki 41 BFE 397 plakalı motosiklet, namazdan döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Erdoğan Karlı'ya çarptı. Kazada Karlı ile devrilen motosikletin sürücüsü Bünyamin A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 yaralıya kalp masajı yaparak müdahale etti. Yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Bünyamin A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede 144 gündür tedavi gören Ali Erdoğan Karlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Körfez Belediyesi'nden emekli olduğu belirtilen Ali Erdoğan Karlı'nın cenazesi, bugün öğle vakti Körfez Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Bünyamin A. hakkında yargılamanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı