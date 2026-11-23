KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbedip, tehdit eden F.K., adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Kasım'da İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen kişi, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı. F.K., bir süre sonra gelen sürücünün boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Sürücünün özür dilemesine rağmen saldırısını sürdüren F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" dedi. Ardından dubaları yere fırlatan F.K., cami imamına da küfretti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında F.K., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı