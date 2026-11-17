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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan annenin, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T, eşi H.T. ve sanık avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.T, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olduğunu ifade ederek, "Psikolojik olarak zorluk çekiyorum. Çocuklarım ben olmadan büyüyor. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya ulaştığını belirterek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokağı'nda ikamet eden M.T, 18 Ocak 2021'de evde doğum yapmış, dünyaya getirdiği erkek bebeği bıçaklamıştı.

Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürmüş, incelemede bebeğin öldüğü belirlenmişti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2022'de görülen davanın karar duruşmasında, "çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık M.T'nin cezası, "takdiri indirim" uygulanarak müebbet hapse çevrilmişti.

Karara itiraz edilmesi üzerine Yargıtay, kişinin geçici nedenle fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Kaynak: AA