Kocaeli haberi... Dilovası'nda freni boşalan hafif ticari araç doğal gaz panosuna çarptı - Haberler

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Kocaeli haberi... Dilovası'nda freni boşalan hafif ticari araç doğal gaz panosuna çarptı

Kocaeli haberi... Dilovası'nda freni boşalan hafif ticari araç doğal gaz panosuna çarptı

Kocaeli haber: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde doğal gaz panosuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde doğal gaz panosuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yokuş aşağı inerken freni arızalanan Mehmet V. idaresindeki 34 RTV 623 plakalı hafif ticari araç, kaldırıma çıktıktan sonra binaya ait doğal gaz panosuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri sızıntı ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Palgaz ekipleri doğal gazı keserek onarım çalışması başlattı.

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel

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