Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin Baro Başkanından ve aileler adına açıklama

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasına ilişkin, Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar tarafından ve olayda hayatını kaybeden aileler adına açıklama yapıldı.

Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gün duruşmasında ara kararın açıklanmasının ardından Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde açıklama yapan Karakadılar, duruşmanın ilk günü Kocaeli Barosu, çevre illerdeki barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak müdahillik talebinde bulunduklarını ancak mahkeme heyetinin, suçtan doğrudan zarar görmedikleri için bu talebin reddine karar verdiğini hatırlattı.

Karakadılar, duruşmanın ilk gününden beri dosyayı gözlemci olarak takip ettiğini belirterek, "Mahkeme gerek şeffaflık gerekse aleniyet ilkesine uygun davranarak yargılama yapmaya çalıştı. Sanıkların, sanık müdafilerinin, katılan tarafın, müşteki vekillerinin hiçbir şekilde söz hakkını kesmedi. Olabildiğince savunma hakkına uygun hareket ederek duruşmayı yürüttüğünü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ara kararda sadece 1 kişinin tahliye olduğunu dile getiren Karakadılar, "Sanık müdafilerinden yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulunuldu. Mahkeme bu talebi reddetmedi, kabul de etmedi. Dosyadaki eksik bilgi ve belgelerin dosyaya teminin edilmesinden, dosyada henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinden, bu bilgi ve belgelerin dosyaya kazandırılmasından sonra bilirkişi incelemesinin yeniden değerlendirilmesi şeklinde ara karar kurdu." diye konuştu.

Karakadılar, Kocaeli Barosu olarak davayı takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile destek veren aileler adına açıklama yapan, yangında ölen Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da verilen ara karardan memnun olduğunu söyledi.

İleride daha güzel gelişmeler olacağına inandığını vurgulayan Bulut, "Mücadelemize devam edeceğiz, kararlıyız." dedi.