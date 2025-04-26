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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki G.Ö, F.K. ve H.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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