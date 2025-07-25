Kocaeli'de Yolcu Otobüsü Kazası: Hostes Ayça Yılmaz Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Yolcu Otobüsü Kazası: Hostes Ayça Yılmaz Hayatını Kaybetti
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TEM yolu Kocaeli geçişinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan hostes Ayça Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz, ikindi namazı sonrası İstanbul Ayazağa'da toprağa verildi.

AĞIR YARALANAN HOSTES KURTARILAMADI

TEM yolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsünde hostes olarak çalışan Ayça Yılmaz (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz, ikindi namazı sonrası İstanbul Ayazağa'da toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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