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Kocaeli'de Yoğun Sis Görüntüleri

Kocaeli'de Yoğun Sis Görüntüleri
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Kocaeli'nin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun sis, İzmit Körfezi ve Kartepe manzaralarında silüet görüntüleri oluşturdu. Görüş mesafesinin düştüğü alanlarda araç trafiği yavaşladı.

Kocaeli'de sis kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

İzmit'in yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü.

Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.

Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.

Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise güneşli hava hakim.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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