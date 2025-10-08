Kocaeli'de Silahlı Kavga: Bir Ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi'nde Özgür Ş. (46), elindeki jiletle taşkınlık yaparak sokakta huzursuzluk oluşturdu. Özgür Ş'nin kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler olay yerine ulaşmadan önce, Özgür Ş. ile yoldan geçen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, tabancayla açılan ateş sonucu Özgür Ş. ağır yaralandı.

Ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.