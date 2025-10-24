Haberler

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Zanlı Daha Tutuklandı

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Zanlı Daha Tutuklandı
Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 Ekim'de meydana gelen silahlı kavgayla ilgili olarak bir zanlı daha tutuklandı. Olayda yaralanan 2 kişi bulunurken, gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 Ekim'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, H.S. ve O.C'nin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle B.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkisinde 21 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.S. ve O.C. yaralanmış, gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 4'ü yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
