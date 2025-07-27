Kocaeli'de Sıcak Hava Etkili: Parklar Serinleme Noktası Oldu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kocaeli'de yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanları tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 36 dereceyi aştı, nem oranı ise yüzde 34 olarak ölçüldü.

İzmit ilçesinde sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgelerinde serinledi.

Kent merkezinde yaya yoğunluğunda normal günlere göre düşüş yaşandığı gözlendi.

Kuşlar da parklarda çeşmelerin bulunduğu alanda biriken suda serinlemeye çalıştı.