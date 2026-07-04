Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelere olumsuz hava engeli
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter ve motokuryelerin saat 24.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı.
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 24.00'e kadar trafiğe çıkmasına tedbiren yasak getirildi.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey