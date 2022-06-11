Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı - Haberler

Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Yalakdere Akçat kavşağında E.E'nin (40) kullandığı 41 K 3283 plakalı tur midibüsü, şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Melih Palas - Güncel