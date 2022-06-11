Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Yalakdere Akçat kavşağında E.E'nin (40) kullandığı 41 K 3283 plakalı tur midibüsü, şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Yalakdere Kocaeli Akçat Güncel Haberler

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