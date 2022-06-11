Midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı - Haberler

Midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yalakdere Akçat kavşağında E.E'nin (40) kullandığı 41 K 3283 plakalı tur midibüsü, şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA / Melih Palas - Güncel Karamürsel Yalakdere Kocaeli Akçat Güncel Haberler

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