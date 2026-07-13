Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sürüyor.
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 9 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız