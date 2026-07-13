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Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sürüyor.

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 9 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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