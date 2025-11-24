Haberler

Kocaeli'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Güncelleme:
Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucunda 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Ali G'nin kullandığı 34 LAE 302 plakalı minibüs ile Ahmet A. idaresindeki 31 PD 989 plakalı tır, Dilovası Organize Sanayi 3. Cadde'de çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile 8 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan minibüs sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Yorumlar (1)

Erhan:






Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
