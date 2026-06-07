Eşini sokak ortasında bıçaklayıp öldüren şüpheliye linç girişimi

HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşi Erdal K. tarafından bıçaklanan E.K. ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Erol POLAT/DİLOVASI (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı