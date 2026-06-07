Eşini sokak ortasında bıçaklayıp öldüren şüpheliye linç girişimi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşi Erdal K. tarafından bıçaklanan E.K., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşi Erdal K. tarafından bıçaklanan E.K. ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Erol POLAT/DİLOVASI (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı