Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri, Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor'un kongre üyesiydi.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtı.

Saldırıda kurşunlar, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve Talip Çakır ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan Volkan Berberoğlu, Talip Çakır ve 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Berberoğlu ve Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Çakır'ın yakın zamanda polislikten emekli olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kulübün kongre üyesi Cem Özer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Camiamız tarafından sevilen ve tanınan, aynı zamanda kulüp kongre üyemiz olan Cem Özer'in vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Cem Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
