Kocaeli'de dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karamürsel ilçesinde bir kişi, isminin "FETÖ suçlarına karıştığı" iddiasıyla para talep edilmesi üzerine bir şüpheliye 6 milyon lira verdi.

Dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurdu.

Teknik ve fiziki takip sonucu Siirt'te bulunduğu belirlenen şüpheli S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.