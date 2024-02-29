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Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.Y. (33) isimli şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (33), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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