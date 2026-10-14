Kocaeli'de Dil Deresi için dijital ikiz ve akıllı su yönetimi projesi hazırlandı

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Kocaeli'de Dil Deresi ve kollarındaki su kalitesinin anlık takip edilmesi, kirlilik risklerinin erken belirlenmesi ve olası çevresel değişimlere karşı uyarı sistemi oluşturulması amacıyla proje hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülmesi planlanan "Dijital İkiz ve Akıllı Su Yönetimi Projesi", ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Araştırma Merkezi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı temsilcileri yer aldı.

Proje kapsamında, Dil Deresi ve kollarındaki belirli noktalardan elde edilecek ölçüm verileriyle su sisteminin dijital ikizinin oluşturulması planlanıyor.

Bu sayede su kalitesindeki değişimlerin anlık izlenmesi, olası çevresel risklerin erken belirlenmesi ve ilgili kurumların hızlı müdahalesine olanak sağlayacak erken uyarı sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin de takip edilmesinin amaçlandığı projenin, Kocaeli'deki diğer akarsular ve su havzaları için örnek oluşturması öngörülüyor.

Kaynak: AA