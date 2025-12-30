Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 37 gözaltı

KOCAELİ'de DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Dün saat 06.00 sıralarında başlayan özel hareket polisi destekli operasyon kapsamında 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el geçirildi.