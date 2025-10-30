Haberler

Kocaeli'de Çöken Binada Baba Levent Bilir'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesi olayı sonrası baba Levent Bilir'in cansız bedeni enkazdan çıkarılırken, anne ve diğer çocukların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarılırken, anne Emine Bilir'e ulaşma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileden baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.

Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti.

Dün akşam saatleri ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaştı.

Sedyeyle ambulansa alınan Levent Bilir'in cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ekiplerin anne Emine Bilir'e ulaşma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
