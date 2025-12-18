Haberler

Cemevinin önündeki trafo yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, cemevi önündeki trafoda yangın çıkarak patlamalara yol açtı. Protokol üyelerinin katıldığı etkinlik sonrası yaşanan olayda cemevi tahliye edildi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, içeride protokol üyelerinin de bulunduğu program sonrası çay içildiği sırada cemevi önündeki trafoda yangın çıktı. Cemevindekiler tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Bektaş Veli Kültür ve Cemevi'nde 'Birlik lokması' isimli program düzenlendi. Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Körfez İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince İlçe Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve vatandaşlar katıldı. Programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar salonda çay içtikleri sırada, cemevinin önünde trafo alev aldı. Patlamaların da yaşandığı trafodaki yangının fark edilmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla dolan cemevi boşaltılırken, vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
