Kocaeli'de Çatlak Oluşan Binadakiler Panikle Dışarı Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan binanın yakınındaki bir binada çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle binada oturanlar paniğe kapılarak dışarı çıktı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNADAKİLER DIŞARI ÇIKTI, ÖNLEM ALINDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Çatırdama seslerinin geldiği binada oturanlar panikle dışarı çıktı. Aksesapağı Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle giriş-çıkışa kapatıldı.
Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel