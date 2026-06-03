Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.
Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.
Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak'taki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan anne ile 2 çocuğu merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.
Dumandan etkilenen anne ve çocukları, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş