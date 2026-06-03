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Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak'taki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan anne ile 2 çocuğu merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.

Dumandan etkilenen anne ve çocukları, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
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