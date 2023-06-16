Kocaeli'de altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.
Turgut Özal Mahallesi'nde iş makinesiyle yapılan altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğalgaz hattı delindi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan ekipler, doğalgaz hattının vanasını kapattı.
Ekipler, daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel