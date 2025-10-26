Haberler

Kocaeli'de 45 Kilo Eroin ve 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kocaeli'de yapılan narkotik operasyonunda bir otomobilde zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ve 1 kilo 90 gram esrar bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'de bir otomobilin çeşitli bölmelerine zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ile 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli olarak değerlendirdikleri bir otomobilde arama yaptı. Eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramada; otomobilin kapılarının iç kısmı, zemin döşemesinin altı gibi çeşitli yerlerinde gizlenmiş 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
