Haberler

38 yıl hapisle aranan hükümlüye özel harekat destekli operasyon

38 yıl hapisle aranan hükümlüye özel harekat destekli operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü., özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

KOCAELİ'de hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü. (42), saklandığı adreste, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında toplam 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü.'nün izini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu şüphelinin İzmit ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Harekete geçen ekipler, bu sabah Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında S.Ü., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önünde akılalmaz doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

Site havuzunda kaydedilen skandal görüntü tutuklama getirdi
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
İBB yöneticisi Karaal'in kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

İBB yöneticisinin kaçırılması ile ilgili 12 kişi adliyeye sevk edildi
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt