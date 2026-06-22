38 yıl hapisle aranan hükümlüye özel harekat destekli operasyon

KOCAELİ'de hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü. (42), saklandığı adreste, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında toplam 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü.'nün izini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu şüphelinin İzmit ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Harekete geçen ekipler, bu sabah Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında S.Ü., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı