Kocaeli'de 33 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası olan hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'de kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA