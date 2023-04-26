Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yeniyalı Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin otoparkında dün düğün sonrasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ö.F.B. (16) ile Y.K'nin (16) yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel