Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hırsızlık suçundan 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.
"Hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz