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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hırsızlık suçundan 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

"Hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
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