Kocaeli Adliyesi'nden hırsızlık yapılmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli Adliyesi Adli Emanet Bürosu'ndan hırsızlık olayına ilişkin 1 şüphelinin tutuklandığını, 4 adliye personeli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir internet sitesindeki "Neler oluyor, hırsızlık yapan temizlik personeli nasıl emanet memuru yapıldı?" başlıklı haberde, hizmetli B.B'nin hırsızlık eylemi üzerinden temizlik personelinin adli emanet memuru olarak görevlendirildiği yönünde yanlış algı oluşturulduğu belirtildi.

Tüm görevlendirmelerin mevzuata uygun olduğu, bireysel bir eylemin adli personeli zan altında bıraktığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğuna değinilen açıklamada, Adli Emanet Bürosu'nda görevli yardımcı hizmetler personeli B.B'nin 11 Kasım'da öğleden sonra işe gelmemesi üzerine düzenlenen tutanaklar doğrultusunda, adli emanet deposunda adli emanet memuru Ç.E, zabıt katipleri H.H.Y. ve Y.A. ile Yazı İşleri Müdürü F.Ş. tarafından yapılan sayımda bazı ziynet eşyaları ile paranın eksik olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma açılarak gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Kasım'da Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakalanarak hakkında başlatılan soruşturma sonucu 'kamu kurumundan hırsızlık eylemi'nden dolayı hizmetli personel B.B. tutuklanmıştır. Kocaeli Adliyesi emanet deposunda görevli emanet memuru Ç.E, zabıt katipleri H.H.Y. ve Y.A. ve Yazı İşleri Müdürü F.Ş. hakkında adli yönden soruşturma başlatılmıştır. Disiplin yönünden tüm görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Adli emanet memuru Ç.E. hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir."

Depoda kapsamlı sayım ve kontrol işlemlerinin sürdüğü, ilgili görevliler hakkında adli ve idari soruşturmaların devam ettiği, soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yargı organları hakkında yanlış algı oluşturacak şekilde görsel ve isim paylaşanlar hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
