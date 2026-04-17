Kocaali ve Karasu'da yeni sağlık hizmet binaları açıldı

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde yeni sağlık hizmet binaları açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yapımı tamamlanan binada Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeni Mahalle Aile Sağlığı Merkezi aynı çatı altında hizmet verecek.

Açılış programına AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Vali Yardımcısı Selda Dural, Kocaali Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, siyasi partilerin temsilcileriyle muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, hükümetin sağlık alanında yaptığı bütün çalışmalar ve bütün yatırımların merkezinde insan olduğunu belirterek, açılışı gerçekleştirilen merkezin bunlardan biri olduğunu kaydetti.

İnci de bu çalışmaların hayat bulması vesilesiyle sağlığa ve insanlığa verdiği değeri kendilerine bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ilettiğini kaydetti.

Özdemir de merkezlerin kapasitesini, niteliğini artıracak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından dua edilerek kurdelesi kesildi.

Ayrıca yapımı tamamlanan Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aziziye 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu aynı çatı altında vatandaşlara hizmet sunacak.

Açılış törenine, AK Parti Sakarya milletvekilleri Bayraktar ve İnci, Vali Yardımcısı Dural, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Sayın İshak Sarı, İl Sağlık Müdürü Özdemir, siyasi partilerin temsilcileriyle muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Davut Genç
