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Kocaali Belediye Başkanı Yüzücü'den Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

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Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, ajansın global haber medyası konumuna ulaştığını belirtti.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yüzücü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Anadolu Ajansının "Değişen Dünya"nın habercisi olarak global haber medyası hüviyetine eriştiğini ifade etti.

Yüzücü, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan Anadolu Ajansının 105'inci yaşını kutluyor, bütün ajans ekibine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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