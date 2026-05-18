Knidos Antik Kenti'nde 'Müzeler Haftası' etkinliği düzenlendi

Datça'daki Knidos Antik Kenti'nde "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Marmaris Müze Müdürlüğü koordinesindeki programda, öğrenciler halk oyunları ve "Knidos'un Çocukları" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Yazıköy Halk Oyunları ve Korosu ekibi, şarkıları ve gösterileriyle etkinlikte yer aldı.

Kazım Yılmaz İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerinin gösterisi, öğretmen Serap Denizli rehberliğinde sahnelendi.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanalti ve Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un da konuşma yaptığı programda, Knidos'un tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.