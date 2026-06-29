Haberler

Sakarya'da apartmanın 3. katından düşen işçi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde klima montajı sırasında korkulukların kopması sonucu 3. kattan düşen 17 yaşındaki işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde klima montajı yaparken 3. kattan düşen işçi yaralandı.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın 3. katında klima montajı yapan İ.T.L. (17), korkulukların yerinden kopmasıyla toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İ.T.L, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili vekiller ile polis arasında 'flaş bellek' gerginliği

Öcalan mitingi karıştı! Polis flaş belleği istedi vekiller karşı çıktı
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak

Erdoğan'a yeni bir asistan geliyor! Ama bu diğerlerinden farklı
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti