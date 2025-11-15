Haberler

Erdoğan'dan KKTC'ye 42. Yıl Tebriği

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
