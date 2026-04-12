KKTC'den GKRY'deki Paskalya kutlamaları sırasında bayrak yakma eylemine kınama

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, GKRY'deki Paskalya Bayramı kutlamalarında Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasını kabul edilemez bir provokasyon olarak nitelendirdi. Öztürkler, bu olayın geçmişin karanlığına tutunmak olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Paskalya Bayramı kutlamalarında Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı.

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'deki Paskalya Bayramı kutlamalarında Türk ve KKTC bayrakları ile eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resminin yakılmasını "kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Tarihsel olarak EOKA'nın kanlı mirasının, terör ve katliamlarla dolu olduğunu belirten Öztürkler, "Bu mirası sahiplenmek geleceğe değil, geçmişin karanlığına tutunmaktır." ifadesini kullandı.

Öztürkler, Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınayarak, Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios'un Türkiye ve KKTC'yi hedef alan açıklamalarının çözüme değil, nefrete hizmet ettiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu'ndan kınama

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yaptığı açıklamada, EOKA zihniyetinin hakim olduğu GKRY'de, Paskalya kutlamaları çerçevesinde Türk ve KKTC bayraklarının, ayrıca eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resminin yakıldığını hatırlatarak, "Bu faşist eylemi şiddetle kınıyorum. Bayraklarımıza yapılan her saldırı, doğrudan millete yapılmış sayılmaktadır ve buna müsamaha gösterilmesi asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu açıklamasında, bu tür hadsizliklere asla müsamaha gösterilemeyeceğini ve kutsal değerlere yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk bayrağına uzanan her hadsiz el, milletin ortak iradesine çarpacaktır. Kıbrıs Türk'ü, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kutsalını korumakta kararlıdır ve buna muktedirdir."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de önceki açıklamasında söz konusu olayı kınamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

3-1 önde olduğu maçı kazanamayınca o ismi topa tuttu

Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı

Adliyede akılalmaz olay! Adli emanetten çaldıklarıyla bakın ne yaptı
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

3-1 önde olduğu maçı kazanamayınca o ismi topa tuttu

Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle gününü gün ediyor

Eski başbakandan "Yaşıyor bu hayatı" dedirten görüntüler
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler