CTP Genel Başkanı İncirli, Özgür Özel'i Arayarak Dayanışma Mesajlarını İletti

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, istinafın mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak dayanışma mesajlarını iletti.

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, istinafın CHP Kurultayı'na yönelik kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak son gelişmeler hakkında bilgi aldı ve dayanışma mesajlarını iletti.

Açıklamada, "İki lider arasında gerçekleşen görüşmede, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sosyal adalet mücadelesinin ortak değerler temelinde sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Bu mücadelenin güçlenmesinin yalnızca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için değil bölge açısından da önemli bir ortak kazanım olacağı ifade edildi" denildi.

