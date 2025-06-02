KKTC Koalisyon Hükümeti, Ersin Tatar'ı İkinci Dönem Adayı Olarak Destekleme Etkinliği Düzenliyor

KKTC Koalisyon Hükümeti, Ersin Tatar'ı İkinci Dönem Adayı Olarak Destekleme Etkinliği Düzenliyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde UBP, DP ve YDP partileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci dönem adaylığını desteklemek için 'Sağduyu Mutabakatı' adıyla ortak bir etkinlik düzenledi. Üç parti, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğine sahip çıkma vurgusu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci dönem adaylığını desteklemek amacıyla "Sağduyu Mutabakatı" adıyla etkinlik düzenliyor.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başlayan etkinlikte, koalisyon hükümetini oluşturan üç parti ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üç siyasi parti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve 'Sağduyu Mutabakatı' etrafında birleşerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ikinci dönem için Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın günlük siyasetin ötesinde bir anlam taşıdığı belirtilen açıklamada, "Rum tarafının çözümsüzlüğü dayatan tutumu karşısında, Kıbrıs Türkü'nün özden gelen kendi egemenliğine sahip çıkması ve yolunu belirlemesi sağduyunun gereğidir." denildi.

Açıklamada, Tatar'ın iki devletli çözüm tutumunun halkın iradesini temsil ettiği aktarılarak, "Bizler de halkımızı 'Birlikte Tamız, Birdir Davamız' inancıyla, onurlu bir gelecek için sağduyuda buluşmaya çağırıyoruz."denildi.

KKTC'de ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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