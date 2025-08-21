KKTC'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bugün saat 10.00'da Girne kentinin Ciklos mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı ekipler ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ve askerlerin katılımıyla müdahale edildi.

Yangın nedeniyle başkent Lefkoşa ile Girne arasındaki kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının söndürülmesinin ardından trafiğe kapatılan Lefkoşa-Girne kara yolu da trafiğe açıldı.

Yetkililer yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlattıklarını duyurdu.