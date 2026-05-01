KKTC'de geleneksel sokak oyunları şenliği düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geleneksel sokak oyunları şenliği düzenlendi.

KKTC'de Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde, Hazreti Ömer Türbesi yerleşkesinde düzenlenen geleneksel sokak oyunları şenliğine birçok çocuk katıldı.

Çocuklar, topaç, misket, çelik çomak, ip atlama, halat çekme, üç taş, seksek ve yakan top gibi birçok geleneksel sokak oyunuyla eğlenceli bir gün geçirdi.

AA'ya konuşan YEE Lefkoşa Koordinatörü Abdullah Aktaş, şenlik kapsamında 30'dan farklı sokak oyununun uzman eğitmenler gözetiminde çocuklara yönelik icra edildiğini belirtti.

Aktaş, "Dijitalleşen dünyada özellikle bu nesildeki çocuklarımızın sokağa çıkma ihtiyacı çok fazla. Bu anlamda o kültürel mirasımızı da çocukları sokağa çıkartarak onlarla birlikte geleceğe aktarmış oluyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan biri de çok güzel zaman geçirdiğini, ip atlama ve topaç çevirme oynadığını söyledi.