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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Varşova Türkiye Büyükelçisi ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Varşova Türkiye Büyükelçisi ile Görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Varşova'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde Rauf Alp Denktaş ile bir araya geldi. İkili, Kıbrıs sorunu ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'a ziyarette bulunduğu bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü Rauf Alp Denktaş ile Varşova'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Ziyarette KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükelçi Denktaş'tan, Varşova'daki Türk Büyükelçiliğinin tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgi alırken ikili, Kıbrıs sorunu ve küresel gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Varşova'yı ziyaret etmemin nedenlerinden biri de Kurucu Cumhurbaşkanı'mız Rauf Raif Denktaş'ın torunu olan Polonya Büyükelçisi Denktaş'a saygılarımı iletmektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da hem mesleki anlamda hem de Kıbrıs Türk kökenli biri olarak KKTC Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaktan büyük onur olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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