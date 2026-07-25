KKTC Başbakanı Üstel'den, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Kıbrıs ile ilgili açıklamalarına destek:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Sayın Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu net, ilkeli ve kararlı duruşu memnuniyetle selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, "Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir yaklaşımın çözüme hizmet etmeyeceği" yönündeki açıklamasının önemli olduğunu belirterek, bu yaklaşımın sadece Türkiye'nin değil, Kıbrıs Türk halkının da değişmez iradesini yansıttığını kaydetti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1960'taki cumhuriyetin eşit kurucu ortağı olduğunu hatırlatarak, bu tarihi ve hukuki gerçek göz ardı edilerek Kıbrıs Türklerini azınlık statüsüne indirgemeyi hedefleyen hiçbir anlayışın kabul görmeyeceğini vurguladı.

"Ortak duruşumuzun somut göstergesidir"

Kıbrıs'ta yeni ve kalıcı bir süreç başlayacaksa bunun ön şartının, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi olduğunu dile getiren Üstel, şunları aktardı:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Sayın Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu net, ilkeli ve kararlı duruşu memnuniyetle selamlıyoruz. Ana vatan Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde çözümün ancak Ada'daki mevcut gerçekler temelinde, iki devletin yan yana var olacağı bir anlayışla mümkün olacağını bir kez daha en açık şekilde ifade etmesi, KKTC'nin yürüttüğü siyasete verilen güçlü desteğin ve ortak duruşumuzun somut göstergesidir."

Uluslararası topluma çağrı

Üstel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir sonuç vermeyen, tüketilmiş federasyon modellerini yeniden gündeme taşımak yerine, Ada'daki siyasi ve fiili gerçekleri esas alan yeni bir anlayış benimsenmelidir. Gerçekçi, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak iki tarafın eşit statüsünü temel alan, karşılıklı saygıya dayalı iki devletli işbirliği modeliyle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA