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Kene Isırması Sonucu KKKA Şüphesiyle Hayatını Kaybetti

Kene Isırması Sonucu KKKA Şüphesiyle Hayatını Kaybetti
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KARABÜK’ün Eflani ilçesinde vücuduna kene tutunan Nuri Bostancı (61), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde vücuduna kene tutunan Nuri Bostancı (61), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyünde yaşayan Nuri Bostancı, iddiaya göre 6 Ağustos'ta vücuduna tutunan keneyi kendisi çıkardı. Rahatsızlanan Bostancı, 9 Ağustos'ta Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. KKKA şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nuri Bostancı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bostancı'nın cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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