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Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı

Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
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Aksaray'da Ömer Ç., kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.'nün kulağını falçatayla kesti. Olaya müdahale eden polis memuru da yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

AKSARAY'da Ömer Ç. (48), daha önce kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.'nün (24) bir kulağını falçatayla kesip, kopardı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. (35) de arbede sırasında elinden yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ç., yolda daha önce kızını kaçıran Ahmet Faruk Ö. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Ç., yanındaki falçatayla Ahmet Faruk Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı. Ahmet Furkan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi. Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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