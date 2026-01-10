Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde bulunan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Ersoylu Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında evde bulunan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Ekiplerce söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel