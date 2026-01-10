Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Ersoylu Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerce söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.