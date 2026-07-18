Mardin'de devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ç'nin (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap, kırsal Yolaldı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki E.Ç. (55) ve N.Y. (65) yaralandı.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur